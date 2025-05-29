Мэр Новосибирска Кудрявцев рассказал о ремонте улицы Некрасова

На улице Некрасова, на всем её протяжении от Ипподромской до Мичурина, проводится масштабная реконструкция.
Как рассказал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале, комментируя необходимость данной реконструкции, эта улица характеризуется интенсивным движением и плотной окружающей застройкой. Состояние дорожного полотна давно требовало капитального обновления.
По его словам, данный объект вошел в программу текущего года, на него выделено 25 миллионов рублей. Подрядчик вышел на производство работ в середине мая и в середине июня объект должен быть сдан.
Реализуется комплексный подход: демонтируется изношенный асфальт, производится выравнивание основания, после чего укладываются два слоя современного покрытия. Предусмотрено создание удобных съездов, организация парковочных мест, а также приведение в порядок колодцев, которые будут выровнены вровень с дорожным покрытием. Независимая организация осуществляет строгий контроль качества выполняемых работ, уточнил Максим Кудрявцев.