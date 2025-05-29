«Более ощутимая связь»: почему мэр Казани будет избираться по представлению Раиса РТ

«Законопроект, о котором идет речь, разработан в соответствии с ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти”, принятым Госдумой РФ в марте нынешнего года. Полагаю, что такое нововведение будет способствовать становлению единой системы власти как в Татарстане, так и во всей России. Дело в том, что муниципальная и государственная ветви власти не изолированы друг от друга, а действуют взаимосвязанно и согласованно. В данном случае будет выдержан баланс властей: государственная власть в лице Раиса РТ предлагает муниципальной власти — Казгордуме — кандидатуры для избрания на должность мэра, и Казгордума принимает окончательное решение по данному вопросу», — считает Губайдуллин.