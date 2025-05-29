«Более ощутимая связь»: почему мэр Казани будет избираться по представлению Раиса РТ

Новый порядок избрания мэра Казани.
В преддверии заседания Госсовета Татарстана комитет по госстроительству и МСУ сегодня рассмотрел ряд ключевых документов, связанных с предстоящими выборами в республики.
Во-первых, депутаты комитета одобрили проект постановления о назначении выборов Раиса Татарстана, которые планируется провести в единый день голосования 14 сентября. Само решение будет принято на ближайшем заседании парламента.
В сентябре этого года истекает срок полномочий Раиса Татарстана, сообщил председатель парламентского комитета Альберт Хабибуллин.
«В соответствии с федеральным законодательством и Избирательным кодексом РТ днем голосования на выборах в органы государственной власти республики является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий этих органов», — уточнил он.
Напомним, что в единый день голосования в Татарстане пройдут выборы Раиса республики, более 7,5 тыс. депутатов представительных органов местного самоуправления и одного депутата Госсовета РТ.
Главы всех столиц России будут отбираться руководителями регионов.
Во-вторых, депутаты рассмотрели изменения в закон о местном самоуправлении, который также связан с предстоящим выборным процессом. Согласно нововведению, мэр Казани будет избираться представительным органом (Казгордумой) из числа кандидатов, представленных Раисом РТ.
Хабибуллин на заседании комитета отметил, что изменения вносятся в соответствии со статьей 88 Федерального закона от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».
«Так, в соответствии с частью 2 указанной статьи глава муниципального образования, в состав территории которого входит населенный пункт, являющийся административным центром (столицей) субъекта Российской Федерации, избирается представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации», — пояснил он.
То есть мэры всех региональных столиц России должны отбираться напрямую руководителями субъектов.
Сейчас мэр Казани — Ильсур Метшин, который возглавляет город с 2005 года. Согласно уставу муниципалитета его глава избирается Городской Думой из своего состава без других оговорок.
Кто и как может стать мэром.
Свои предложения по кандидатам на должность мэра столицы Татарстана смогут вносить политические партии, представленные в Госдуме РФ и Госсовете РТ, Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики Татарстан», Общественная палата РТ, Ассоциация «Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления».
«Кандидаты в количестве не менее двух, утверждаются Раисом Республики Татарстан, и представляются им на рассмотрение представительного органа для избрания главы муниципального образования», — говорится в пояснительной записке.
Согласно законопроекту, информация о сборе предложений о кандидатурах на должность мэра Казани, о сроке и месте внесения указанных предложений будет размещаться на сайте Раиса РТ и в СМИ.
Кандидатом на должность главы муниципального образования сможет стать гражданин, который на день представления Казгордуме не будут иметь ограничений пассивного избирательного права.
Комитет проголосовал за рассмотрение законопроекта на заседании Госсовета и принятие документа в первом и третьем чтениях.
В ногу с федеральным законодательством.
Закон «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти» был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным 20 марта. Разработали его глава комитета по госстроительству и законодательству Госдумы Павел Крашенинников и руководитель аналогичного комитета в Совфеде Андрей Клишас.
В финальном варианте для столиц регионов иное иное избрание, кроме как по согласованию с руководителем субъекта, не предусматривается.
«Мы приводим свое законодательство в соответствие с федеральным. То есть пункт федерального закона о способе избрания главы столицы субъекта РФ приведем в соответствие с федеральным законом», — сказал Хабибуллин журналистам.
Он также пояснил, что поскольку на сегодняшний день сохраняется двухуровневая система местного самоуправления, то глава муниципалитета одновременно руководит представительным органом, и его кандидатура будет избираться из числа избранных депутатов.
Закон вступает в силу 19 июня и все регионы должны будут привести свое законодательство в соответствие федеральному.
Осенью этого года в России должны избрать 25 мэров столиц регионов. В частности, в Нижнем Новгороде, Ижевске, Чебоксарах, Краснодарае, Астрахани, Ульяновске, Самаре и так далее.
«Становление единой системы власти».
Изменение порядка избрания мэров городов при участии руководителей регионов поспособствует становлению единой системы власти как в самом Татарстане, так и во всей России. Таким мнением с «Татар-информом» поделился председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Экзам Губайдуллин.
«Законопроект, о котором идет речь, разработан в соответствии с ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти”, принятым Госдумой РФ в марте нынешнего года. Полагаю, что такое нововведение будет способствовать становлению единой системы власти как в Татарстане, так и во всей России. Дело в том, что муниципальная и государственная ветви власти не изолированы друг от друга, а действуют взаимосвязанно и согласованно. В данном случае будет выдержан баланс властей: государственная власть в лице Раиса РТ предлагает муниципальной власти — Казгордуме — кандидатуры для избрания на должность мэра, и Казгордума принимает окончательное решение по данному вопросу», — считает Губайдуллин.
Председатель Центра политического просвещения Иван Мезюхо отметил, что процедура избрания мэров городов при участии глав регионов способствует более тесному взаимодействию между властями субъекта и муниципалитетов.
«Та модель, которая реализуется в Татарстане, предусматривает взаимосвязь мэра города и главы региона. В России, в условиях нашей политической культуры и ее традиций, глав регионов обычно спрашивают по всем вопросам, даже если та или иная сфера не относится к их компетенции, согласно должностной инструкции. Безусловно органы местного самоуправления отделены от органов государственной власти субъектов РФ, но так или иначе главам субъектов местное население предъявляет вопросы в области муниципалитетов. Поэтому новый вариант избрания мэра города сделает более ощутимой связь между органами субъекта и местного самоуправления», — сказал Мезюхо.