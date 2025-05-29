Двух новых мировых судей назначила Волгоградская облдума

Согласно представлению Волгоградского областного суда без ограничения срока полномочий на должность мирового судьи на судебный участок № 139 Красноармейского района Волгограда был назначен Павел Бобров. На судебный участок № 62 судебного района города Волжского утверждена кандидатура Олеси Тюпиной.
В 2025 году областной думой были назначены 7 мировых судей. При этом двое находящихся в отставке привлечены к исполнению обязанностей. Добавим, что на территории Волгоградского региона сейчас работают 145 судебных участков мировых судей.