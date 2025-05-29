Ричмонд
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двух новых мировых судей назначила Волгоградская облдума

Соответствующее постановление было принято 29 мая.

Согласно представлению Волгоградского областного суда без ограничения срока полномочий на должность мирового судьи на судебный участок № 139 Красноармейского района Волгограда был назначен Павел Бобров. На судебный участок № 62 судебного района города Волжского утверждена кандидатура Олеси Тюпиной.

В 2025 году областной думой были назначены 7 мировых судей. При этом двое находящихся в отставке привлечены к исполнению обязанностей. Добавим, что на территории Волгоградского региона сейчас работают 145 судебных участков мировых судей.