Путин провел разговор с главой Республики Татарстан 28 мая

В ходе беседы мать-героиня Наталья Лукьянова рассказала президенту, что в 2014 году, когда она с семьей еще проживала в Татарстане, она очень хотела поехать с мужем и детьми на летний отдых в Крым, но у них не было для этого машины. И ровно за неделю до отпуска Минниханов подарил Лукьяновым новый автомобиль. Когда Путин отметил, что как раз в среду разговаривал с главой Татарстана, Наталья попросила президента передать ему привет.