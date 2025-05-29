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Путин провел разговор с главой Республики Татарстан 28 мая

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в среду разговаривал с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Вчера с ним только разговаривал», — сказал Путин в рамках встречи с многодетными семьями.

В ходе беседы мать-героиня Наталья Лукьянова рассказала президенту, что в 2014 году, когда она с семьей еще проживала в Татарстане, она очень хотела поехать с мужем и детьми на летний отдых в Крым, но у них не было для этого машины. И ровно за неделю до отпуска Минниханов подарил Лукьяновым новый автомобиль. Когда Путин отметил, что как раз в среду разговаривал с главой Татарстана, Наталья попросила президента передать ему привет.