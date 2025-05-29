Захарова усомнилась в приверженности Макрона мирному процессу на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала одну из публикаций во французской прессе и усомнилась в приверженности лидера Франции Эммануэля Макрона мирному процессу на Украине.
Как отметила Мария Захарова, основной мыслью материала является то, что мирные переговоры не имеют никакого значения, а «французские солдаты уже на службе у киевского режима». Речь идет о подразделении «Интернациональный реванш».
«После такого заверения из Парижа разглагольствованиям Макрона о приверженности мирному процессу совсем не верится», — написала дипломат в Telegram.
Ранее Мария Захарова прокомментировала скандал с пощечиной Эммануэлю Макрону от его супруги Брижит.