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Захарова усомнилась в приверженности Макрона мирному процессу на Украине

Мария Захарова прокомментировала публикацию французской прессы о подразделении «Интернациональный реванш».

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала одну из публикаций во французской прессе и усомнилась в приверженности лидера Франции Эммануэля Макрона мирному процессу на Украине.

Как отметила Мария Захарова, основной мыслью материала является то, что мирные переговоры не имеют никакого значения, а «французские солдаты уже на службе у киевского режима». Речь идет о подразделении «Интернациональный реванш».

«После такого заверения из Парижа разглагольствованиям Макрона о приверженности мирному процессу совсем не верится», — написала дипломат в Telegram.

Ранее Мария Захарова прокомментировала скандал с пощечиной Эммануэлю Макрону от его супруги Брижит.