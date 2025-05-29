Стали известны детали плана США по перемирию Израиля и ХАМАС

О новом соглашении для ХАМАС и Израиля от американских посредников сообщает The Times of Israel со ссылкой на источник. План обеим сторонам презентовал спецпосланник США Стив Уиткофф.
Проект договора также включает допуск в анклав гуманитарной миссии ООН с помощью для гражданского населения.
Анонимный источник The Times of Israel обращает внимание, что в соглашении отсутствует требование к Израилю завершить военные действия.
Ранее The Jerusalem Post сообщало, что представители ХАМАС одобрили предложения Уиткоффа по перемирию в секторе Газа. По данным издания, командование палестинского движения согласилось отпустить 10 израильских заложников и отдать тела умерших в обмен на граждан Палестины, заключенных в тюрьмах Израиля. ХАМАС ожидает реакции от стороны противника.
25 мая США обратились к правительству Израиля с просьбой отложить реализацию очередной масштабной военной операции в секторе Газа на период переговоров американских представителей с командованием палестинского движения ХАМАС.