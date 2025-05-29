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Стали известны детали плана США по перемирию Израиля и ХАМАС

Команда Дональда Трампа представила проект соглашения по разрешению кризиса в Секторе Газа. Сделка не включает гарантий прекращения войны от Израиля.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

О новом соглашении для ХАМАС и Израиля от американских посредников сообщает The Times of Israel со ссылкой на источник. План обеим сторонам презентовал спецпосланник США Стив Уиткофф.

По данным издания, соглашение предполагает, что ХАМАС освободит 10 израильских пленников, которые сейчас пребывают в заключении в Газе, и передаст Израилю 18 тел погибших заложников, пишет «Интерфакс». Израиль в обмен должен объявить паузу в военных действиях на территории сектора Газа на 60 суток.

Проект договора также включает допуск в анклав гуманитарной миссии ООН с помощью для гражданского населения.

Анонимный источник The Times of Israel обращает внимание, что в соглашении отсутствует требование к Израилю завершить военные действия.

Ранее The Jerusalem Post сообщало, что представители ХАМАС одобрили предложения Уиткоффа по перемирию в секторе Газа. По данным издания, командование палестинского движения согласилось отпустить 10 израильских заложников и отдать тела умерших в обмен на граждан Палестины, заключенных в тюрьмах Израиля. ХАМАС ожидает реакции от стороны противника.

25 мая США обратились к правительству Израиля с просьбой отложить реализацию очередной масштабной военной операции в секторе Газа на период переговоров американских представителей с командованием палестинского движения ХАМАС.