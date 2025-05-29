Стали известны детали плана США по перемирию Израиля и ХАМАС

По данным издания, соглашение предполагает, что ХАМАС освободит 10 израильских пленников, которые сейчас пребывают в заключении в Газе, и передаст Израилю 18 тел погибших заложников, пишет «Интерфакс». Израиль в обмен должен объявить паузу в военных действиях на территории сектора Газа на 60 суток.