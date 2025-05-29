Токаев представил Совету Европы политические реформы в Казахстане

Глава государства подчеркнул приверженность Казахстана курсу демократических реформ и построению Справедливого Казахстана, где верховенство закона, права человека и открытость власти являются базовыми принципами. Он также проинформировал собеседника о масштабной программе политической трансформации, реализуемой в стране.