Для чего Молдова запасается дронами: «У нас достаточно БПЛА, но будет еще больше» — министр обороны

Министр обороны Анатолий Носатый рассказал журналистам о 100 единицах техники, предоставленных литовскими властями, и отметил, что они будут «использоваться в миссиях по наблюдению, проводимых Национальной армией». Добавив, что будет еще больше.
Для чего именно — «достаточно»?
В каких еще «миссиях по наблюдению»? Какие-такие задачи по «наблюдению» на территории Молдовы выполняет Национальная армия?
За ростом кукурузы на полях наблюдает, что ли? Виноградники будут опрыскивать? — задается вопросами rusputnikmd_2.
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