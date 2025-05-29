Как будет работать новая система штрафных баллов для водителей в Узбекистане — видео

В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудили внедрение в республике системы начисления штрафных баллов за нарушения правил дорожного движения.
Пресс-секретарь Службы безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД РУз Зоир Юлдашев рассказал о том, как эта новая система усилит безопасность дорожного движения в стране и повысит ответственность водителей.
По его словам, система штрафных баллов — это баллы, которые начисляют в дополнение к штрафам, установленным за грубые нарушения, на основании 12 статей КоАО РУз. Данную систему в Узбекистане внедряют на основе опыта ряда государств, в частности Франции, России, Китая, Азербайджана, Казахстана.
«Если водитель нарушает повторно в течение года, его баллы будут начисляться за каждое нарушение. Если водитель наберет за год 12 баллов, он будет лишен водительских прав в судебном порядке на срок не менее 6 месяцев», — подчеркнул представитель МВД.
Напомним, с 1 июня в Узбекистане заработает система начисления штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения.
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