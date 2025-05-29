Как будет работать новая система штрафных баллов для водителей в Узбекистане — видео

«Если водитель нарушает повторно в течение года, его баллы будут начисляться за каждое нарушение. Если водитель наберет за год 12 баллов, он будет лишен водительских прав в судебном порядке на срок не менее 6 месяцев», — подчеркнул представитель МВД.