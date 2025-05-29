Ричмонд
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Законодатели Кубани обновили правила содержания домашних питомцев

Изменения коснулись вопросов их перевозки в общественном транспорте и выгула.

На Кубани скорректировали один из законов о домашних питомцах. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) утвердили изменения в региональные статьи, чтобы они не дублировали нормы федерального законодательства и соответствовали новым требованиям.

Поправки касаются статей 5 и 5.1 краевого закона «О содержании и защите домашних животных». Их презентовал глава профильного комитета ЗСК Александр Джеус. По словам законодателя, изменения связаны с тем, что в Кодекс об административных правонарушениях уже внесли новые нормы, которые подразумевают наказание для граждан и предпринимателей за нарушение правил обращения со своими питомцами. Во избежание повторов, краевой закон решили обновить и привести в соответствие с федеральными стандартами.

Как подчеркнул председатель ЗСК Юрий Бурлачко, в регионе немало людей держат дома животных, и действующие законы четко предусматривают порядок их содержания и защиты.

«В соответствии с внесенными изменениями мы актуализируем сегодня региональную правовую базу. Поправки позволят сделать процесс перевозки животных в общественном транспорте более комфортным для них самих и безопасным для окружающих, а также конкретизировать правила выгула домашних животных», — уточнил он.