Законодатели Кубани обновили правила содержания домашних питомцев

Поправки касаются статей 5 и 5.1 краевого закона «О содержании и защите домашних животных». Их презентовал глава профильного комитета ЗСК Александр Джеус. По словам законодателя, изменения связаны с тем, что в Кодекс об административных правонарушениях уже внесли новые нормы, которые подразумевают наказание для граждан и предпринимателей за нарушение правил обращения со своими питомцами. Во избежание повторов, краевой закон решили обновить и привести в соответствие с федеральными стандартами.