Законодатели Кубани обновили правила содержания домашних питомцев

На Кубани скорректировали один из законов о домашних питомцах. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) утвердили изменения в региональные статьи, чтобы они не дублировали нормы федерального законодательства и соответствовали новым требованиям.
Поправки касаются статей 5 и 5.1 краевого закона «О содержании и защите домашних животных». Их презентовал глава профильного комитета ЗСК Александр Джеус. По словам законодателя, изменения связаны с тем, что в Кодекс об административных правонарушениях уже внесли новые нормы, которые подразумевают наказание для граждан и предпринимателей за нарушение правил обращения со своими питомцами. Во избежание повторов, краевой закон решили обновить и привести в соответствие с федеральными стандартами.
Как подчеркнул председатель ЗСК Юрий Бурлачко, в регионе немало людей держат дома животных, и действующие законы четко предусматривают порядок их содержания и защиты.
«В соответствии с внесенными изменениями мы актуализируем сегодня региональную правовую базу. Поправки позволят сделать процесс перевозки животных в общественном транспорте более комфортным для них самих и безопасным для окружающих, а также конкретизировать правила выгула домашних животных», — уточнил он.