Путин наградил многодетную семью из Екатеринбурга орденом и путевкой в Сочи

Как рассказали в полпредстве, у Евгении Николаевны и Сергея Владимировича Родионовых десять детей в возрасте от 6 и до 28 лет: шесть девочек и четыре мальчика. Трое старших ребят — уже совершеннолетние, шестеро — школьники, самая младшая дочка еще ходит в детский сад. Все они живут в Екатеринбурге в частном доме. Мама Евгения Родионова занимается домашним хозяйством, а глава семьи Сергей Родионов работает мастером по ремонту стиральных машин.