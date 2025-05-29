Путин наградил многодетную семью из Екатеринбурга орденом и путевкой в Сочи

Как рассказали в полпредстве, у Евгении Николаевны и Сергея Владимировича Родионовых десять детей в возрасте от 6 и до 28 лет: шесть девочек и четыре мальчика. Трое старших ребят — уже совершеннолетние, шестеро — школьники, самая младшая дочка еще ходит в детский сад. Все они живут в Екатеринбурге в частном доме. Мама Евгения Родионова занимается домашним хозяйством, а глава семьи Сергей Родионов работает мастером по ремонту стиральных машин.
Накануне Дня защиты детей президент России Владимир Путин наградил Родионовых орденом «Родительская слава». Сегодня во время встречи с президентом, организованной по видеосвязи, многодетные родители попросили его изменить порядок зачета в стаж для начисления пенсии периода ухода за детьми, а также предложили ввести льготы для многодетных отцов. Глава государства отметил, что этот вопрос сейчас обсуждается.
Владимир Путин также лично поздравил Евгению Николаевну с юбилеем и предложил ей выбрать подарок. Женщина попросила президента о поездке для всей семьи в Сочи на Красную Поляну.
Полномочный представитель в УрФО Артем Жога вручил Родионовым орден, отметив, что именно семья формирует в ребенке нравственные ценности, сопровождающие его в течение всей жизни.
«ФедералПресс» ранее сообщал, что в России могут появиться налоговые льготы для супружеских пар. С такой инициативой обратилась общественная организация «Иван чай» к депутатам государственной Думы.