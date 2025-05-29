СМИ: северные страны НАТО переходят к тотальной обороне

Мэтью Редхед, эксперт по национальной безопасности Королевского института объединенных служб в Лондоне, утверждает, что Россия наращивает свою активность в Европе до «предвоенного» уровня. Однако простые люди и местные власти в Европе, по его словам, не готовы к кризису, полагая, что не окажутся на передовой. Поэтому он считает, что «пугать людей (конфликтом с Россией) в какой-то момент совершенно необходимо».