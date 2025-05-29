СМИ: северные страны НАТО переходят к тотальной обороне

Согласно статье, концепция тотальной обороны мобилизует все общество на защиту от военных и невоенных угроз. Ключевым отличием этой концепции в странах Северной Европы является то, что она наделяет местные органы власти полномочиями принимать решения. В этих странах армия не обязана оказывать «бытовую» помощь в случае кризиса — реагировать должны местные власти, гражданские лица и предприятия.
Как пишет издание, норвежское правительство в мае опубликовало первую стратегию национальной безопасности, заявив, что страна столкнулась с самой серьезной ситуацией в области безопасности со времен Второй мировой войны. В рамках тотальной обороны Норвегия объявила, что планирует начать строительство новых бомбоубежищ после прекращения этой практики в 1998 году.
Правительство Швеции в 2022 году, вскоре после начала боевых действий на Украине, впервые назначило министра гражданской обороны. Шведы в возрасте от 16 до 70 лет обязаны нести военную службу в случае войны или угрозы войны, либо служить в армии, либо помогать в оказании спасательных, восстановительных, медицинских или других услуг.
Убежищам Финляндии могут позавидовать жители всей Северной Европы. В них могут разместиться около 86% финских граждан. Одно только общественное убежище в Хельсинки, рассчитанное на 6000 человек, призвано защитить от радиоактивных осадков в случае ядерной атаки и находится в почти постоянной готовности.
Северные страны Европы выпустили подробные рекомендации для своих граждан на случай войны или других кризисов.
По данным издания, в одном только норвежском Конгсберге, население которого составляет всего 27 000 человек, местные власти очистили бомбоубежища времен холодной войны и установили новую систему спутниковой связи. В городе провели оценку рисков и выявили более 30 уязвимых мест. Для мэрии, медицинских учреждений и домов престарелых были закуплены резервные электрогенераторы, а также национальная спутниковая связь. Опасаясь кибератак, местные органы здравоохранения раз в неделю распечатывают и хранят важные данные о пациентах.
Предполагается, что город может стать местом дислокации войск в случае конфликта с Россией. В мае местные власти встретились с военными, чтобы спланировать поддержку западных войск материально-техническим обеспечением и медицинским обслуживанием.
Урок, который мы извлекли из опыта Украины, заключается в том, что усилия должны прилагать все.
Мэтью Редхед, эксперт по национальной безопасности Королевского института объединенных служб в Лондоне, утверждает, что Россия наращивает свою активность в Европе до «предвоенного» уровня. Однако простые люди и местные власти в Европе, по его словам, не готовы к кризису, полагая, что не окажутся на передовой. Поэтому он считает, что «пугать людей (конфликтом с Россией) в какой-то момент совершенно необходимо».