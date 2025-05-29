Выборы в Татарстане назначат на 14 сентября, а мэра Казани будут избирать по-новому

По словам Хабибуллина, изменения вносятся в соответствии федеральным законодательством, а именно со статьей 88 ФЗ от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». В части 2 указанной статьи предусмотрено, что глава столицы субъекта РФ, избирается представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных высшим должностным лицом этого субъекта РФ. То есть главы административных центров регионов должны проходить «фильтр» на уровне глав регионов.