Выборы в Татарстане назначат на 14 сентября, а мэра Казани будут избирать по-новому

В сентябре в Татарстане должны состояться выборы Раиса РТ. В единый день голосования также пройдут выборы депутатов в муниципальных образованиях. При этом в столице Татарстана ожидаются изменения — главу города будут избирать из кандидатов, которых представит руководитель республики.
29 мая комитет по государственному строительству и местному самоуправлению Госсовета РТ рассмотрел ряд основных документов, связанных с предстоящими выборами в Татарстане, пишет ИА «Татар-информ».
Так, члены комитета одобрили проект постановления о назначении выборов Раиса Татарстана. Провести выборы предлагается 14 сентября. Решение предстоит принять на предстоящем заседании Государственного Совета РТ. Как напомнил председатель профильного комитета Госсовета Альберт Хабибуллин, в соответствии с федеральным законодательством и Избирательным кодексом РТ днем голосования на выборах в органы государственной власти республики является второе воскресенье сентября.
Кроме Раиса республики избирателям Татарстана предстоит также избрать порядка 7,5 тысяч депутатов представительных органов МСУ и одного депутата парламента республики.
На заседании комитета также рассмотрели законопроект об изменениях в закон о МСУ. Изменения также касаются предстоящих выборов. В частности, планируется нововведение в Казани: мэра предлагается избирать Казанской городской думой из числа кандидатов, представленных Раисом РТ.
По словам Хабибуллина, изменения вносятся в соответствии федеральным законодательством, а именно со статьей 88 ФЗ от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». В части 2 указанной статьи предусмотрено, что глава столицы субъекта РФ, избирается представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных высшим должностным лицом этого субъекта РФ. То есть главы административных центров регионов должны проходить «фильтр» на уровне глав регионов.
Ранее действующий мэр столицы РТ Ильсур Метшин, возглавляющий Казань с 2005 года, избирался Казгордумой из числа депутатов без других оговорок.