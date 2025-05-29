«Почему 4 июля? Это же день независимости США. Почему в этот день проводят саммит в Кишиневе с участием руководства Молдовы, которое уже несколько раз в негативном ключе упоминал президент Трамп и почему именно 4 июля будет этот саммит, разве нельзя было найти другую дату? Значит это действо косвенно против американцев, говорю со знанием дела, потому что такие нюансы тут имеют значение».