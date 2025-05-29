Ричмонд
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Вашингтоне недовольны, что Санду пренебрегает Днем независимости США: На 4 июля президент Молдовы решила организовать саммит лидеров ЕС за бюджетные деньги

Представители США усматривают демонстративный антиамериканский выпад со стороны Брюсселя и Кишинёва организовать 4 июля в Молдове саммит с участием лидеров ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Представители США усматривают демонстративный антиамериканский выпад со стороны Брюсселя и Кишинёва организовать 4 июля в Молдове саммит с участием лидеров ЕС, сообщил со ссылкой на свои источники экс-министр иностранных дел Тудор Ульяновский.

Он напомнил, что 4 июля посольство США проводит официальный приём по случаю Дня независимости и с учётом даты организации саммита в этом году стоит ожидать, что представители молдавской власти массово проигнорируют приглашение, поскольку будут участвовать в евросаммите:

«Почему 4 июля? Это же день независимости США. Почему в этот день проводят саммит в Кишиневе с участием руководства Молдовы, которое уже несколько раз в негативном ключе упоминал президент Трамп и почему именно 4 июля будет этот саммит, разве нельзя было найти другую дату? Значит это действо косвенно против американцев, говорю со знанием дела, потому что такие нюансы тут имеют значение».

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

«Мне помогает только сосед по палате, медперсонал равнодушен, я заплакал впервые за много лет» — 21-летний парень записал видео перед смертью: Это в то время, как Немеренко рапортует об успехах в здравоохранении Молдовы.

Когда «скорая» приезжает на вызов к тем, кому за 80 лет, врачи разводят руками — куда же везти эту развалину (далее…).

«Жители Молдовы стали радоваться неудачам друг друга, в их глазах — страх и ненависть, спесь и высокомерие»: В соцсетях спорят о том, действительно ли наши люди изменились в худшую сторону, и что несут нам европейские ценности.

В соцсетях разгорелся диспут на тему — а что хорошего Молдове несет Европейский Союз (далее…).

Перед выборами репрессии в Молдове крепчают: Что стоит за политическим преследованием башкана Гагаузии Евгении Гуцул.

Сегодня исполняется ровно год, как прошло первое заседание по политическому делу башкана Гагаузии (далее…).