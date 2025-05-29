В Вашингтоне недовольны, что Санду пренебрегает Днем независимости США: На 4 июля президент Молдовы решила организовать саммит лидеров ЕС за бюджетные деньги

Представители США усматривают демонстративный антиамериканский выпад со стороны Брюсселя и Кишинёва организовать 4 июля в Молдове саммит с участием лидеров ЕС, сообщил со ссылкой на свои источники экс-министр иностранных дел Тудор Ульяновский.
Он напомнил, что 4 июля посольство США проводит официальный приём по случаю Дня независимости и с учётом даты организации саммита в этом году стоит ожидать, что представители молдавской власти массово проигнорируют приглашение, поскольку будут участвовать в евросаммите:
«Почему 4 июля? Это же день независимости США. Почему в этот день проводят саммит в Кишиневе с участием руководства Молдовы, которое уже несколько раз в негативном ключе упоминал президент Трамп и почему именно 4 июля будет этот саммит, разве нельзя было найти другую дату? Значит это действо косвенно против американцев, говорю со знанием дела, потому что такие нюансы тут имеют значение».
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