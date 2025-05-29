Отношения России и Франции: падения, взлеты и возможное будущее

«Сейчас Франция выступает за продолжение украинского конфликта. Заявления Макрона о необходимости уговорить Трампа давить на Россию привели к тому, что Франция считается одной из ведущих антироссийских держав современности. Также не видно признаков изменения позиции, поэтому и у России нет нужды идти навстречу. Макрон, вероятно, ожидает, что львиная доля оборонных заказов Европы придется на французскую промышленность и, несмотря на проблемы с французским оружием, его общее отставание и сложности с ремонтом, это сможет увеличить оборот, а значит удешевить производство в будущем за счет серийности», — добавил эксперт.