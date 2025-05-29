Отношения России и Франции: падения, взлеты и возможное будущее

Отношения России и Франции можно назвать сложным историческим романом. В нем найдется место и крепким дипломатическим союзам, и ожесточенным конфликтам. Вместе с экспертом рассмотрели историю взаимоотношений Москвы и Парижа и дали прогнозы.
История отношений России и Франции
Рассмотрим историю взаимоотношений России и Франции.
Дипломатические контакты в XVIII веке
В 1702 году в Париже открылось первое российское консульство. Это произошло после указа Петра I: так царь пытался наладить связи с французским королем Людовиком XIV. Позже за его правнука, Людовика XV, хотели выдать замуж будущую императрицу — Елизавету Петровну.
Союзы и конфликты в XIX веке
В 1807 году российский император Александр I подписал Тильзитский мир с императором Франции Наполеоном Бонапартом. Принятие этого документа остановило Войну четвертой коалиции — противостояние французской и российской империй (и их союзников) в Центральной Европе. Россия получила право присоединить к своим территориям Финляндию, а взамен признавала все территориальные завоевания Наполеона.
Мир между двумя империями продлился недолго. В июне 1812 года Наполеон вошел в Россию со своим войском, положив начало Отечественной войне. Меньше чем за год французские батальоны удалось разгромить, после чего Франция как империя фактически перестала существовать.
Спустя несколько десятилетий войска России и Франции вновь встретились на Крымской войне. В 1856 году Россия и противоборствующая сторона (это были Французская империя, Британия и Османская империя) подписали мирный договор.
Культурное влияние Франции на российскую знать в те годы было огромным. Несмотря на две войны, в Москве и Петербурге предпочитали нанимать французских гувернанток, портных и поваров. Писатели нередко использовали французский язык при написании произведений.
Отношения в XX веке: от Антанты до холодной войны
Новый, XX век начался для России и Франции с союзнических отношений. Франко-русский союз сохранял актуальность и формировался в противовес германской экспансии в годы Первой мировой войны. Франция и Российская империя сражались вместе на поле боя и делились стратегическими планами, поскольку состояли в одном военно-политическом союзе — Антанте. Когда в России началась Гражданская война, Италия, Франция и Великобритания поддерживали антибольшевистские силы. Считается, что в этот период произошел разломом в отношениях между странами.
Официальные отношения между государствами закрепили вновь только в 1924 году. Через десять лет Франция и СССР подписали крупное торговое соглашение, а еще год спустя— франко-советский пакт о взаимопомощи.
Все изменилось после победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Франция, как одна из стран-основательниц НАТО, ставила задачу не допустить расширение влияния СССР на Европу и страны Запада. Послевоенный период стал началом холодной войны: последняя еще больше усложнила и без того непростые российско-французские отношения.
В новейшей истории дипотношения между странами закрепили договором от 1992 года. В период после распада СССР Париж и Москва подписали несколько соглашений: декларацию о создании Французско-Российской комиссии премьер-министров, межправительственный договор о сотрудничестве в сфере уничтожения химического вооружения.
Новый этап взаимодействия в XXI веке
Политическое взаимодействие и позиции Франции и РФ наладилось в 2003 году, когда США вторглись в Ирак. Тогда Москва и Париж вместе выступили против начала боевых действий на территории страны.
Также Париж активно проводил политику сближения с Москвой в годы президентства Николя Саркози. Политик часто высказывался о добрых отношениях с президентом Владимиром Путиным. «Он внимательно слушает, очень вежлив, доступен, приятен, склонный к улыбкам и смеху. Он верен своим друзьям и своим убеждениям, но может изменить позицию, если его переубедили», — вспоминал Саркози первую встречу с главой РФ.
Более того, 2010 год в России объявили годом Франции. Но в 2014 году отношения Москвы и Парижа вновь накалились, на этот раз — из-за событий на Крымском полуострове. Тогда Франция присоединилась к списку стран, выступивших за экономические санкции против России.
Несмотря на это, государства продолжали сотрудничать, а Владимир Путин часто посещал Париж по приглашению президента Эммануэля Макрона. В 2018 году Макрон даже посетил Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в качестве почетного гостя.
После начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года Париж встал на сторону Киева и вновь присоединился к санкционной войне против Москвы. Эммануэль Макрон часто созванивался с Владимиром Путиным по телефону в первые месяцы, однако спустя время их контакты прекратились.
В 2024 году российский посол в Париже Алексей Мешков заявил, что отношения Франции и РФ «переживают сложный период», но у стран есть потенциал для восстановления сотрудничества.
Россия и Франция в системе международных отношений
Рассмотрим позиции Франции и России в глобальной системе международных отношений.
Роль стран в европейской и мировой политике
Как отметил кандидат политических наук и доцент кафедры Европейских Исследований Дмитрий Леви, в плане дипломатии сегодня Франция заметно интенсивнее присутствует на мировой арене. Можно отметить и попытки страны участвовать в дискуссиях по поводу регулирования интернета на глобальном уровне.
«В последние годы заметно усиление Франции на фоне ослабления экономической роли Германии в Европе. При этом нельзя сказать, что роль Германии отошла именно Франции. Последняя во многом говорит сегодня за всю Европу несколько необоснованно, и на континенте она уступает Великобритании. Но в то же время успешно делит лидерство в демонстрации политических нарративов с Польшей», — считает Дмитрий Леви.
В наши дни роль России на международной арене и в Европе остается неоднозначной. Страна числится постоянным членом Совета Безопасности ООН, обладающим правом вето. Это позволяет РФ влиять на принятие ключевых международных решений.
Сегодня Россия также активно участвует в международных организациях и форумах. Однако действия Москвы на Украине вызывают серьезные опасения у международного сообщества и приводят к беспрецедентным санкциям.
Участие в международных организациях и форумах
Россия и Франция — участники нескольких крупных международных организаций. В их числе:
- Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ);
- Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ);
- Международный валютный фонд (МВФ);
- Международная организация труда (МОТ).
Экономические, торговые и культурные связи
Торговые связи между Москвой и Парижем, несмотря на санкции, частично сохраняются. Франция по-прежнему экспортирует в Россию товары. Например, в январе 2025 года республика увеличила импорт из России до 507,4 млн евро и стала главным торговым партнером РФ в Европейском союзе.
Французские компании занимаются некоторыми проектами в России, и бизнес-сотрудничество продолжает существовать даже в условиях внешнеполитических сложностей. Однако санкции и неопределенность геополитической обстановки создают риски для экономического взаимодействия
Обмен культурными ценностями (выставки, театральные постановки, академические обмены) продолжает происходить, хоть и с ограничениями. Французский язык и культура популярны в России, а российская культура и искусство находят ценителей во Франции.
Отношения России и Франции в 2024—2025 годы
Рассказываем, каково состояние дипломатических отношений между странами в наши дни.
Состояние дипломатических связей
На конец 2024 и начало 2025 года Франция с неохотой выдает визы россиянам и часто отказывает туристам в посещении. При этом посольства РФ и Франции в обоих государствах функционируют.
В начале апреля 2025 года пограничная служба Франции задержала сотрудницу Министерства иностранных дел России. В связи с этим российское внешнеполитическое ведомство выразило протест французской стороне.
Позиции стран по ключевым международным вопросам
Франция осуждает российскую военную операцию на Украине, вводит санкции против Москвы и поддерживает Киев. Россия обосновывает свои действия необходимостью защиты государственных интересов, защитой русскоязычного населения Украины и борьбой с расширением НАТО.
Россию и Францию беспокоит разгоревшийся конфликт между Индией и Пакистаном. Государства призывают к прекращению боестолкновений и диалогу.
Париж и Москва также борются за политическое влияние в странах Африки. РФ может похвастаться действующими военными соглашениями с Мадагаскаром, Буркина-Фасо, Нигером и другими странами региона. При этом в 2024 году Сенегал и Чад расторгли оборонное соглашение с Францией, ранее правившей на континенте.
Перспективы российско-французских отношений
Дипломатические отношения между РФ и Францией не стоят на месте. Вполне вероятно, что будущем страны могут вернуться к полноценному сотрудничеству.
Возможности для восстановления и развития диалога
Несмотря на нынешнюю глубокую напряженность, диалог между Россией и Францией необходим для европейской стабильности. Возможности для его восстановления, хоть и ограниченные, существуют.
Москва и Париж сохраняют каналы для обсуждения вопросов глобальной безопасности, где их интересы совпадают. Это нераспространение оружия массового поражения, борьба с международным терроризмом и так далее.
Влияние мировой обстановки на двусторонние связи
Доцент кафедры Европейских Исследований Дмитрий Леви выделяет три проблемных узла для Франции во внешней политике.
1. Вопросы безопасности в Европе, в том числе украинский конфликт. Франция видит в российско-украинском конфликте возможность ослабления России, возможность восстановления экономики Европы, возможность оживления европейской идеи под стягами Брюсселя и — немного — Парижа. Макрон нацелен на затягивание конфликта, на расширение оборонно-промышленного комплекса страны, он заинтересован в улучшении отношений с Украиной и в контроле над ее сельскохозяйственным сектором.
2. Отношения со странами Африки — отдельная головная боль Франции. Осложнение отношений со странами континента провоцирует реакцию в самой республике. И тут она вступает в противоречие с Россией и рядом других стран.
3. Франция пытается удержаться в регионе Индия -— Пакистан — Китай, но здесь ее позиции достаточно слабы, а влияние — противоречиво. Заинтересованность в основном в части торговли оружием, остаются попытки играть в роли независимой стороны.
«Сейчас Франция выступает за продолжение украинского конфликта. Заявления Макрона о необходимости уговорить Трампа давить на Россию привели к тому, что Франция считается одной из ведущих антироссийских держав современности. Также не видно признаков изменения позиции, поэтому и у России нет нужды идти навстречу. Макрон, вероятно, ожидает, что львиная доля оборонных заказов Европы придется на французскую промышленность и, несмотря на проблемы с французским оружием, его общее отставание и сложности с ремонтом, это сможет увеличить оборот, а значит удешевить производство в будущем за счет серийности», — добавил эксперт.
Мнения экспертов и политиков о будущем отношений
Отношения России и Франции находятся на заметно низком уровне. Культурное взаимодействие сохранилось, но уровень дипломатического взаимодействия заметно снижен.
«Нет оснований предполагать, что отношения улучшатся. До недавнего времени Россия выделяла именно Вашингтон и Лондон в качестве центра силы и политического воздействия на украинское государство. В то же время Франции отводили роль “слепого союзника”. Сейчас же Франция пытается перехватить роль Европейского центра принятия решений по атлантизму и евробезопасности, но это вызывает много споров и вопросов в самой Европе», — подытожил эксперт.
Российские политики настроены по отношению к Франции весьма прохладно. На данный момент они не видят предпосылок к возобновлению дружеского диалога. Вместо этого они отмечают стремление Парижа дестабилизировать обстановку в регионе. Как, например, Дмитрий Песков, заявивший в мае 2025 года, что «Германия соревнуется с Францией в “первенстве” по дальнейшему провоцированию войны».