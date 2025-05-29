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Таллин пригрозил установить пограничные буи на Нарве без согласия Москвы

Эстонские пограничники готовы разместить на реке Нарве навигационные буи, не дожидаясь завершения переговоров с Россией, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на главу эстонского МВД Игоря Таро.

Источник: РБК

Эстонские пограничники готовы разместить на реке Нарве навигационные буи, не дожидаясь завершения переговоров с Россией, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на главу эстонского МВД Игоря Таро.

«Если двустороннее соглашение не будет достигнуто, Эстония все равно сможет установить буи в своих территориальных водах», — сказал чиновник. В этом случае, по его словам, следить за сохранностью буев эстонские силовики будут совместно с коллегами из Frontex — Европейской службы пограничной и береговой охраны.

Как отмечает издание, в конце каждой весны эстонский Департамент полиции и погранохраны размещает на летний сезон на реке Нарве плавающие буи — они обозначают водную границу Эстонии и России и предотвращают случайное и незаконное ее пересечение судами. Из 338 км эстонско-российской границы только 135 км проходят по суше.

До начала конфликта на Украине процедура проводилась «по обоюдному согласию», однако с 2023 года эстонцы стали жаловаться, что Россия перестала согласовывать предлагаемую разметку.

В мае 2024 года Таллин обвинил российских пограничников в похищении части установленных буев. Российская сторона при этом сослалась на то, что буи находились в ее территориальных водах.

В октябре того же года в связи с возникшим спором МИД республики вручил ноту временному поверенному в делах России в Эстонии. Одновременно Департамент полиции и погранохраны предложил использовать соединенные между собой и закрепленные на дне буи с лезвиями.