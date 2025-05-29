Таллин пригрозил установить пограничные буи на Нарве без согласия Москвы

«Если двустороннее соглашение не будет достигнуто, Эстония все равно сможет установить буи в своих территориальных водах», — сказал чиновник. В этом случае, по его словам, следить за сохранностью буев эстонские силовики будут совместно с коллегами из Frontex — Европейской службы пограничной и береговой охраны.