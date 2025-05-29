Гуцул назвала судебный процесс над ней расправой

КИШИНЕВ, 29 мая — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что судебный процесс в отношении нее — это расправа над лидером оппозиции и сигнал всем, кто выступает с критикой в адрес руководства республики.
В четверг в районном суде Кишинева состоялось очередное заседание по делу главы автономии. Гуцул обвиняется в незаконном финансировании избирательной кампании 2023 года и причастности к деятельности запрещенной в Молдавии партии «Шор». Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и в настоящее время находится под домашним арестом до 13 июня.
«Это не просто судебный процесс. Это показательная расправа над оппозиционным лидером. Это демонстративный сигнал всем несогласным: так будет с каждым, кто открыто критикует режим Майи Санду (президент Молдавии — ред.)и правящую партию “Действие и солидарность”, — говорится в заявлении Гуцул, переданном через ее адвокатов.
Гуцул отметила, что угрозы и политические репрессии не заставят ее отказаться от убеждений. «Под маской “законности” в Молдавии выстраивается авторитарный режим, где инакомыслие карается, а политическое давление становится нормой. За этим стоит цель — сломать оппозицию, запугать граждан, заставить замолчать Гагаузию», — подчеркнула глава Гагаузии.
Партия «Шор», названная по фамилии ее основателя — молдавского политика и бизнесмена Илана Шора, была признана в Молдавии неконституционной в 2023 году. Ряд бывших членов партии, включая главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул, проходят по делу о ее финансировании. Когда КС принял решение о запрете партии, руководство политсилы настаивало, что власти Молдавии пытаются использовать суд для давления на оппозиционных политиков. Лидер партии Илан Шор настаивал, что в деятельности политформирования не было ничего незаконного.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.