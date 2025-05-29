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Express: Китай — дремлющий дракон, готовый напасть на Запад

Китай использует в своих интересах хрупкое равновесие, сложившееся в мире на данный момент, когда одновременно идут несколько крупных конфликта, чтобы в подходящий момент «проснуться» и напасть на Запад, пишет британское издание Express.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Хотя недавно Пекин сумел выйти из «эпицентра урагана», заключив временное торговое перемирие с Вашингтоном, он не отказался от своих претензий к Индии, Европе и США. Китай подобен дремлющему дракону, который ждет подходящего момента, чтобы нанести удар, говорится в статье.

Китай, используя свои общие интересы с Россией, пытается отыграться.

Сотрудничество двух стран, по мнению издания, основано на соперничестве с Западом, особенно с США, которых они обвиняют в навязывании гегемонии в международных отношениях. «Вопреки международной тенденции к одностороннему подходу и стремлению к гегемонии, Китай будет сотрудничать с Россией в принятии на себя особой ответственности великих держав мира», — заверил Владимира Путина председатель КРН Си Цзиньпин.

Китай также привечает Турцию, стремясь укрепить позиции Исламабада в ситуации, сложившейся в последнее время между Индией и Пакистаном.

Пекин хочет, чтобы Пакистан, которого он давно называет «закованным в броню братом», опередил Индию в качестве крупнейшей экономической державы в Азии, говорится в статье.

Акции китайской фирмы Avic Chengdu Aircraft на этой неделе подскочили на 40% после того, как Пакистан заявил, что использовал китайские истребители J-10C, чтобы сбить индийские самолеты.

Турция и Китай десятилетиями сотрудничали в сфере торговли, но сейчас это сотрудничество переходит на уровень военных технологий с обменом ноу-хау, совместными предприятиями и доступом к важнейшим рынкам третьих стран, таким как страны Центральная Азия. Совместное производство турелей, брони и передовых датчиков открывает новые горизонты оборонной автономии и экспортной стратегии для обеих стран.

Китай, по мнению издания, не только заинтересован в тесном партнерстве со страной — членом НАТО, но и рассматривает Анкару как ворота на Ближний Восток и в Европу и намерен использовать преимущества технологических и промышленных сетей турецкого ВПК.

Таким образом, Китай рассчитывает «навязать себя» на Западе, победив США, и на Востоке — победив Индию, резюмирует автор статьи.