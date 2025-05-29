Хотя недавно Пекин сумел выйти из «эпицентра урагана», заключив временное торговое перемирие с Вашингтоном, он не отказался от своих претензий к Индии, Европе и США. Китай подобен дремлющему дракону, который ждет подходящего момента, чтобы нанести удар, говорится в статье.
Сотрудничество двух стран, по мнению издания, основано на соперничестве с Западом, особенно с США, которых они обвиняют в навязывании гегемонии в международных отношениях. «Вопреки международной тенденции к одностороннему подходу и стремлению к гегемонии, Китай будет сотрудничать с Россией в принятии на себя особой ответственности великих держав мира», — заверил Владимира Путина председатель КРН Си Цзиньпин.
Китай также привечает Турцию, стремясь укрепить позиции Исламабада в ситуации, сложившейся в последнее время между Индией и Пакистаном.
Акции китайской фирмы Avic Chengdu Aircraft на этой неделе подскочили на 40% после того, как Пакистан заявил, что использовал китайские истребители J-10C, чтобы сбить индийские самолеты.
Турция и Китай десятилетиями сотрудничали в сфере торговли, но сейчас это сотрудничество переходит на уровень военных технологий с обменом ноу-хау, совместными предприятиями и доступом к важнейшим рынкам третьих стран, таким как страны Центральная Азия. Совместное производство турелей, брони и передовых датчиков открывает новые горизонты оборонной автономии и экспортной стратегии для обеих стран.
Таким образом, Китай рассчитывает «навязать себя» на Западе, победив США, и на Востоке — победив Индию, резюмирует автор статьи.