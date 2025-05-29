Express: Китай — дремлющий дракон, готовый напасть на Запад

Сотрудничество двух стран, по мнению издания, основано на соперничестве с Западом, особенно с США, которых они обвиняют в навязывании гегемонии в международных отношениях. «Вопреки международной тенденции к одностороннему подходу и стремлению к гегемонии, Китай будет сотрудничать с Россией в принятии на себя особой ответственности великих держав мира», — заверил Владимира Путина председатель КРН Си Цзиньпин.