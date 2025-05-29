Израиль принял новое предложение Уиткоффа по освобождению заложников в Газе

28 мая «Хамас» сообщил, что движению удалось достичь договоренностей со Стивом Уиткоффом об общих рамках соглашения о прекращении огня. В тот же день Уиткофф заявил журналистам в Белом доме, что США планируют вскоре направить список условий прекращения огня в секторе Газа. Новая схема предусматривает немедленное прекращение огня в анклаве на 60 дней, освобождение 10 живых заложников и возвращение останков 18 погибших заложников в два этапа в течение первой недели реализации сделки. Израиль взамен должен отпустить около 1,5 тыс. палестинских заключенных.