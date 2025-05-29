Караник: создавать свое NASA в Беларуси пока не будут

МИНСК, 29 мая — Sputnik. Создавать отдельное космическое агентство в Беларуси пока не будут, к этому вопросу можно вернуться в будущем, заявил председатель Президиума НАН страны Владимир Караник.
Данное заявление он сделал журналистам по итогам совещания, которое глава государства Александр Лукашенко в четверг провел с руководством Совмина, сообщает президентская пресс-служба. В частности, в ходе этого совещания президент предложил обсудить вопрос создания в республике «белорусского NASA».
«Определились, что у нас исследовательская программа космоса исключительно миролюбивая, научно-исследовательская. Поэтому дальше продолжит курировать данное направление Национальная академия наук, не создавая дополнительных структур», — сказал Караник.