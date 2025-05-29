Уфа заключила соглашение в городами Бразилии.

«Благодаря этому документу мы сможем развивать всесторонние связи в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарно-культурной и социальной сферах, а также будем регулярно обмениваться информацией и опытом в области управления городом. Уверен, что совместными усилиями мы сможем сделать наши города ещё более комфортными и успешными, — пояснил Ратмир Мавлиев в своих соцсетях. — Спасибо Главе Республики Башкортостан Радию Фаритовичу Хабирову за поддержку и возможность представлять Уфу и наш регион на таком высоком международном уровне».