Чиновники ПАС могут сесть в тюрьму: Посол ЕС предупредил, что не даст разворовать 1.9 млрд евро кредита, выданного Молдове, — видно, не зря беспокоится

Чиновники, которые присваивают средства ЕС, выделяемые Молдове, рискуют получить уголовные обвинения, предупредил посол ЕС в РМ Янис Мажейкс.
«Я могу сказать, как Рональд Рейган: “Доверяй, но проверяй”. Оба аспекта будут иметь для нас значение. Конечно, молдавские власти будут нести ответственность за то, чтобы эти средства использовались правильно. В этой связи, также есть обязательство по укреплению системы аудита — молдавского аудита», — сказал Янис Мажейкс.
Европейский чиновник добавил, что "также есть обязательство публиковать бенефициаров финансовых фондов, которые получают суммы, превышающие 50 тысяч евро, в целях обеспечения прозрачности:
«Это система контроля как здесь, так и на уровне Брюсселя. Есть довольно много уровней, потому что делегирование также было расширено — у нас есть целый департамент, который занимается только контролем правильного использования наших фондов. Есть системы контроля Европейского союза, и также будет создана специальная система для этих проектов», — добавил чиновник.
А как насчёт кредитов, которые были выделены ранее? Около двух миллиардов евро. Уже не надо искать, в чьих карманах осели?
Напомним, что Европарламент кинул нам с барского плеча 1,9 млрд евро «помощи», из которых 80% — кредит.
Займ придется вернуть, да еще и с процентами и неизвестно что Молдова должна еще сделать. Как обычно прилагается и ряд требований и обязательств. А «подарили нам» лишь 500 миллионов евро. Причем 20% гранта потратить придется на "укрепление институтов власти.
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