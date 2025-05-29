Чиновники ПАС могут сесть в тюрьму: Посол ЕС предупредил, что не даст разворовать 1.9 млрд евро кредита, выданного Молдове, — видно, не зря беспокоится

«Это система контроля как здесь, так и на уровне Брюсселя. Есть довольно много уровней, потому что делегирование также было расширено — у нас есть целый департамент, который занимается только контролем правильного использования наших фондов. Есть системы контроля Европейского союза, и также будет создана специальная система для этих проектов», — добавил чиновник.