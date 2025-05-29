Молдова расширяет список стран для голосования по почте, России в нем нет

На выборах 2024 года граждане Молдовы, проживающие в Соединенных Штатах Америки, Канаде, Королевстве Норвегия, Королевстве Швеция, Финляндской Республике и Республике Исландия, имели возможность проголосовать по почте после того, как парламент принял законодательную инициативу, разрешающую это. Несмотря на обширную (около 500 тысяч человек) молдавскую диаспору в России, эта страна в список включена не была.