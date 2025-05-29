Молдова расширяет список стран для голосования по почте, России в нем нет

КИШИНЕВ, 29 мая — Sputnik. Расширен список стран, в которых будет реализовано голосование по почте, депутаты на заседании парламента приняли во втором чтении законопроект, направленный на предотвращение процессуальных ошибок, а также на повышение прозрачности и безопасности избирательного процесса.
Перечень пополнят Япония и Австралия, а также, по предложению правительства, Республика Корея и Новая Зеландия. Российскую Федерацию снова в список не включили.
Законопроект был разработан группой депутатов от правящей партии PAS «с учетом опыта президентских выборов и республиканского конституционного референдума», организованных в 2024 году. Документ содержит ряд предложений, направленных на совершенствование нормативной базы и повышение эффективности избирательного процесса.
На выборах 2024 года граждане Молдовы, проживающие в Соединенных Штатах Америки, Канаде, Королевстве Норвегия, Королевстве Швеция, Финляндской Республике и Республике Исландия, имели возможность проголосовать по почте после того, как парламент принял законодательную инициативу, разрешающую это. Несмотря на обширную (около 500 тысяч человек) молдавскую диаспору в России, эта страна в список включена не была.
На сентябрь нынешнего года в Молдове назначены очередные парламентские выборы.