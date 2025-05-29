СВР: сербские компании стреляют России в спину, отправляя боеприпасы на Украину

Каллас сделала такое заявление на фоне визита президента Сербии Александара Вучича в Москву на парад Победы. До мероприятия дипломат неоднократно обозначала, что кандидаты в члены ЕС потеряют свой статус, если их лидеры и важные политические деятели приедут в Россию. После парада Каллас обсудила с Вучичем, почему он поехал в Москву и «стоял бок о бок» с российским президентом Владимиром Путиным. В итоге Сербия не лишилась своего статуса, но Брюссель ожидает от Белграда неких шагов.