Последние зарубежные новости за 29 мая 2025 года: свежие события текущего дня

Reuters назвал причину нежелания Трампа вводить санкции против России
Трамп не спешит вводить санкции против России, рассчитывая на достижение соглашения по Украине, сообщает Reuters. Он откладывает решение, надеясь на плодотворные переговоры с Путиным.
Bloomberg: НАТО планирует увеличить на 50% число бригад для обороны
НАТО планирует увеличить численность своих сил примерно на 50%, с 80 до 120−130 бригад, сообщают Bloomberg и Reuters. Решение обсудят министры обороны стран альянса на встрече
CNN: Госдеп начал проверку всех обладателей виз, связанных с Гарвардом
США начали пересмотр виз иностранцев, связанных с Гарвардом, включая студентов и сотрудников. Это связано с обеспокоенностью властей по поводу безопасности еврейских студентов на фоне палестино-израильских протестов.
Reuters объяснил «быструю и тихую» отставку Маска
Илон Маск ушел из администрации Трампа «быстро и тихо», не проведя с ним официального разговора. Он заявил, что его работа госслужащим «подходит к концу» и поблагодарил президента США за предоставленную возможность.
WP: переоборудование подаренного Трампу самолета обойдется дороже его стоимости
США планируют потратить $1,5 млрд на переоборудование подаренного Катаром Трампу самолета Boeing 747−8. Лайнер признан плохо обслуженным. Также издание отмечает, что вопреки заявлениям Пентагона, формальная процедура передачи самолета от Катара все еще не завершена.