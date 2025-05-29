Песков призвал дождаться ответа украинской стороны о переговорах

«Конечно, мы с вами понимаем, что чем раньше произойдут переговоры, тем лучше. Однако главное — это подготовка. Если делать так, как предлагали Украина и некоторые страны Запада, то есть останавливать огонь на 30 или более дней без каких-либо окончательных решений, то дальше это приведет к осложнению ситуации», — пояснил депутат.