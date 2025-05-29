Нетаньяху заявил, что Израиль принимает новое предложение Уиткоффа по урегулированию в Газе

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив поддерживает новое предложение спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа по урегулированию в секторе Газа. Об этом сообщает The Times of Israel.
Издание указывает со ссылкой на портал Axios, что Нетаньяху сегодня заявил семьям заложников о том, что он готов продолжить реализацию последнего предложения Уиткоффа о временном прекращении огня и соглашении об освобождении заложников.
The Times of Israel при этом пишет, что ХАМАС разочарован предложением, так как оно оставляет Израилю возможность возобновить боевые действия после окончания временного перемирия.
Ранее агентство ТАСС со ссылкой на портал Ynet сообщало, что новое предложение Уиткоффа подразумевает прекращение огня в анклаве на 60 дней. В течение первой недели прекращения огня ХАМАС должен будет освободить 10 заложников и передать тела 18 погибших. Израиль взамен освободит палестинских заключенных в соответствии с ранее утвержденными списками. Помимо этого, документ предусматривает возобновление доставки гуманитарной помощи в Газу через ООН и другие международные организации.
Также план предусматривает, что в течение 60-дневного срока прекращения огня будут проведены переговоры о завершении военных действий в секторе Газа. После достижения согласия сторон по этому вопросу будут освобождены оставшиеся заложники. Если договоренности не будут достигнуты, Израиль сможет возобновить удары по анклаву. -0-