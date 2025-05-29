Нетаньяху заявил, что Израиль принимает новое предложение Уиткоффа по урегулированию в Газе

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на портал Ynet сообщало, что новое предложение Уиткоффа подразумевает прекращение огня в анклаве на 60 дней. В течение первой недели прекращения огня ХАМАС должен будет освободить 10 заложников и передать тела 18 погибших. Израиль взамен освободит палестинских заключенных в соответствии с ранее утвержденными списками. Помимо этого, документ предусматривает возобновление доставки гуманитарной помощи в Газу через ООН и другие международные организации.