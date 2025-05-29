Организаторам концерта Киркорова в Петербурге грозит штраф до 800 тыс. рублей

Организаторам концерта Филиппа Киркорова и администрации концертного зала «Октябрьский» в Санкт-Петербурге может грозить штраф до 800 тыс. рублей, заявил юрист и руководитель московского Центра правопорядка Александр Хаминский. Об этом сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел на выступлении певца в апреле: одна из присутствующих женщин рассказала, что во время шоу вспыхнула пиротехника на сцене.
Представитель исполнителя Екатерина Успенская уточнила, что, несмотря на происшествие, мероприятие не остановили, однако Киркорову пришлось сменить костюм. Позже Успенская заявила, что артист получает лечение после ожога, который он получил на этом концерте.
По словам Хаминского, в случае подтверждения, что инцидент с пиротехникой связан с нарушением правил пожарной безопасности, ответственность могут понести и организаторы, и собственники концертной площадки. Юрист добавил, что сумма штрафа для юридических лиц может достигать 400 тыс. рублей, а если в результате были нанесены даже легкие травмы, штраф увеличится до 700−800 тыс. рублей.
Эксперт также подчеркнул, что в России нет отдельного закона об использовании пиротехнических средств, однако существуют обязательные правила противопожарного режима: с 2021 года допускается использование продукции не выше 2-го класса с радиусом опасности не более 5 м.