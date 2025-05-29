Организаторам концерта Киркорова в Петербурге грозит штраф до 800 тыс. рублей

По словам Хаминского, в случае подтверждения, что инцидент с пиротехникой связан с нарушением правил пожарной безопасности, ответственность могут понести и организаторы, и собственники концертной площадки. Юрист добавил, что сумма штрафа для юридических лиц может достигать 400 тыс. рублей, а если в результате были нанесены даже легкие травмы, штраф увеличится до 700−800 тыс. рублей.