Захарова: в позиции Украины относительно продолжения переговоров с РФ нет четкости

«Как человек, который всю жизнь был заточен на аплодисменты, лайки и на реакцию внешнего проявления, хочет и в данном случае собрать внимание, сконцентрировать [его] на себе. Нет четкости в позиции. Вы задали мне все вопросы по российской позиции — даты, составы, форматы — все представлено. В письменном виде, в виде заявлений министра иностранных дел Российской Федерации, видео, печатный вариант. Все есть. Глава российской делегации высказывается регулярно, четко в отношении своих планов. И с другой стороны [украинской] — истерика», — указала она.