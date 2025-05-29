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Захарова: в позиции Украины относительно продолжения переговоров с РФ нет четкости

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Киев не дает четкого ответа относительно того, намерена ли делегация Украины принять участие во втором раунде российского-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Источник: РИА "Новости"

Комментируя слова Владимира Зеленского, который заявил, что РФ скрывает свой меморандум с условиями мира, и не ответил, приедет ли украинская делегация на второй раунд переговоров в Стамбул, дипломат отметила, что «это прямая история о том, как идет шоу».

«Как человек, который всю жизнь был заточен на аплодисменты, лайки и на реакцию внешнего проявления, хочет и в данном случае собрать внимание, сконцентрировать [его] на себе. Нет четкости в позиции. Вы задали мне все вопросы по российской позиции — даты, составы, форматы — все представлено. В письменном виде, в виде заявлений министра иностранных дел Российской Федерации, видео, печатный вариант. Все есть. Глава российской делегации высказывается регулярно, четко в отношении своих планов. И с другой стороны [украинской] — истерика», — указала она.