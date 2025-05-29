Турция предупредила Россию о риске невыгодного положения в переговорах

По словам Фидана, позиция американского лидера Дональда Трампа о немедленном прекращении огня повлияла на других участников переговоров. Украина и европейская сторона, отметил Фидан, «проявили гибкость в адаптации к американской позиции и внезапно приняли ее».
«Когда Россия не может продемонстрировать тот же уровень уступчивости, она может фактически оказаться в невыгодном положении в глазах Америки и международного сообщества, которое хочет прекращения огня», — сказал министр.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва поддерживает идею заключить перемирие, однако прежде нужно разъяснить нюансы, как оно будет действовать и контролироваться.
В то же время Фидан подчеркнул, что переговорный процесс «начал обретать более оптимистичную форму» и стороны добились «определенных результатов». Министр добавил, что Турция находится в контакте со всеми сторонами переговоров и надеется, что ее участие «может сблизить стороны».
Глава турецкого МИДа присутствовал на переговорах России и Украины в Стамбуле 16 мая. Тогда он заявил, что перед участниками переговоров «есть два пути», один из них «относится к миру», а второй «приведет к еще большим разрушениям».
27 мая Фидан во время визита в Москву заявил, что Турция готова снова принять переговоры у себя. На следующий день министр иностранных дел Сергей Лавров выдвинул предложение России о будущих дате и месте переговоров с Киевом. Москва предложила Киеву встретиться 2 июня. По словам Лаврова, Москва рассчитывает, что «все, кто искренне заинтересован в успехе мирного процесса», поддержат проведение нового раунда прямых российско-украинских переговоров.
Фидан отметил, что у Турции есть несколько «формул урегулирования» конфликта на Украине, и решающее значение будет иметь контроль долгосрочного перемирия. Министр подчеркнул, что Анкара продолжит челночную дипломатию по урегулированию украинского конфликта.