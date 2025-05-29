Турция предупредила Россию о риске невыгодного положения в переговорах

27 мая Фидан во время визита в Москву заявил, что Турция готова снова принять переговоры у себя. На следующий день министр иностранных дел Сергей Лавров выдвинул предложение России о будущих дате и месте переговоров с Киевом. Москва предложила Киеву встретиться 2 июня. По словам Лаврова, Москва рассчитывает, что «все, кто искренне заинтересован в успехе мирного процесса», поддержат проведение нового раунда прямых российско-украинских переговоров.