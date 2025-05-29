Путин принял в Кремле вдову Синдзо Абэ

Синдзо Абэ не стало 8 июля 2022 в результате покушения. Тогда бывший военный моряк Тэцуя Ямагами 8 июля 2022 года выстрелил в спину бывшего премьер-министра Японии, выступавшего на предвыборном митинге на юго-западе острова Хонсю. Ямагами был схвачен охраной политика на месте.