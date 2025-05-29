Спецдокладчик ООН: Израиль довел сектор Газа до самой опасной стадии голода

Израильская армия 18 марта возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву удары и прервав установленный в январе режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом радикального палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. В ХАМАС возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США. -0-