Спецдокладчик ООН: Израиль довел сектор Газа до самой опасной стадии голода

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израиль блокадой сектора Газа довел палестинский анклав до самой опасной стадии голода. Об этом заявил спецдокладчик ООН по праву на питание Майкл Фахри, сообщает ТАСС.
Ynet: Израиль получил предложение Уиткоффа о перемирии в Газе на 60 дней Нетаньяху заявил, что Израиль принимает новое предложение Уиткоффа по урегулированию в Газе Al Arabiya: ХАМАС и Израиль дали согласие на 60 дней прекратить огонь в Газе.
«Израиль довел Газу до самой опасной стадии голода, и последствия этого будут ощущаться на протяжении поколений. Происходящее в секторе Газа представляет собой геноцид, голодную смерть, преступление против человечности и грубое нарушение прав человека», — цитирует Фахри палестинское информагентство WAFA.
«Ситуация постоянно ухудшается», — подчеркнул Фахри.
Израильская армия 18 марта возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву удары и прервав установленный в январе режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом радикального палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. В ХАМАС возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США. -0-