Военный журналист Александр Сладков, комментируя информацию, что Сербия продает оружие Украине, призвал занести этот факт в «список самых черных дел против России». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Военкор отметил, что предательство «братушек» хуже откровенной ненависти, и выразил надежду, что этот «отвратительный момент» будет занесен в список самых черных дел против России.
Ранее сенатор Григорий Карасин заявил, что информация о поставках Украине боеприпасов от Сербии нуждается в тщательной проверке и расследовании.
Политик отметил, что если этот факт является правдой, то это показывает циничную двойную игру.
О том, что ВСУ получают боеприпасы с помощью цепочки, в которой участвуют крупнейшие сербские оборонные предприятия, сообщила в четверг Служба внешней разведки России.