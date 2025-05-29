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Военкор сделал неожиданное заявление о продаже оружия Украине «братской» страной

Военный журналист Александр Сладков, комментируя информацию, что Сербия продает оружие Украине, призвал занести этот факт в «список самых черных дел против России».

Военный журналист Александр Сладков, комментируя информацию, что Сербия продает оружие Украине, призвал занести этот факт в «список самых черных дел против России». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Военкор отметил, что предательство «братушек» хуже откровенной ненависти, и выразил надежду, что этот «отвратительный момент» будет занесен в список самых черных дел против России.

Ранее сенатор Григорий Карасин заявил, что информация о поставках Украине боеприпасов от Сербии нуждается в тщательной проверке и расследовании.

Политик отметил, что если этот факт является правдой, то это показывает циничную двойную игру.

О том, что ВСУ получают боеприпасы с помощью цепочки, в которой участвуют крупнейшие сербские оборонные предприятия, сообщила в четверг Служба внешней разведки России.