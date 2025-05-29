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Al Arabiya: между Афганистаном и Пакистаном начались боевые действия

Конфликт начался на фоне строительства новых пограничных КПП на пакистанской стороне.

Источник: Аргументы и факты

Боевые действия вспыхнули между Афганистаном и Пакистаном в спорном приграничном районе Бахрамча в афганской провинции Гильменд. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на источник.

По его данным, конфликт начался на фоне строительства новых пограничных контрольно-пропускных пунктов на пакистанской стороне. В столкновениях участвуют пакистанские войска и талибы.

В настоящее время граница между двумя государствами закрыта для всех видов транспорта.

Ранее сообщалось, что решение суда о приостановлении запрета афганского движения «Талибан» вступило в силу.