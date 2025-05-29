Al Arabiya: между Афганистаном и Пакистаном начались боевые действия

Боевые действия вспыхнули между Афганистаном и Пакистаном в спорном приграничном районе Бахрамча в афганской провинции Гильменд. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на источник.
По его данным, конфликт начался на фоне строительства новых пограничных контрольно-пропускных пунктов на пакистанской стороне. В столкновениях участвуют пакистанские войска и талибы.
В настоящее время граница между двумя государствами закрыта для всех видов транспорта.
Ранее сообщалось, что решение суда о приостановлении запрета афганского движения «Талибан» вступило в силу.