ХАМАС и Израиль согласились на перемирие, сообщили СМИ

В четверг ХАМАС заявило, что получило через посредников новое предложение по прекращению огня в секторе Газа от Уиткоффа. Израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источники сообщила, что Тель-Авив согласен с новым предложением американского спецпосланника. Тем не менее, палестинское движение выразило недовольство новым планом, так как в нем нет гарантий окончательного прекращения войны и полного вывода ЦАХАЛ из анклава.