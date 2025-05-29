ХАМАС и Израиль согласились на перемирие, сообщили СМИ

«ХАМАС и Израиль согласились на перемирие сроком 60 дней», — говорится в сообщении.
По информации источников, спецпосланника США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа уведомили о согласии сторон на перемирие.
В четверг ХАМАС заявило, что получило через посредников новое предложение по прекращению огня в секторе Газа от Уиткоффа. Израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источники сообщила, что Тель-Авив согласен с новым предложением американского спецпосланника. Тем не менее, палестинское движение выразило недовольство новым планом, так как в нем нет гарантий окончательного прекращения войны и полного вывода ЦАХАЛ из анклава.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании ситуации в Газе. Тем не менее Тель-Авив прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по Газе. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились из-за отказа ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.