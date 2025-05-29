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В Госдуме призвали ответить на теракты в России ударом «Орешника» по зданию ГУР

Депутат Госдумы Алексей Журавлев высказал мнение, что реакцию на террористические атаки, совершаемые украинскими силовыми структурами на территории России, следует скорректировать.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев высказал мнение, что реакцию на террористические атаки, совершаемые украинскими силовыми структурами на территории России, следует скорректировать. Об этом пишет NEWS.ru.

Парламентарий напомнил о борьбе с бандеровцами в Советском Союзе, которые до середины 50-х годов вели войну против мирного населения в западноукраинских лесах.

Собеседник издания отметил, что советские спецслужбы до мелочей отработали методы борьбы с этими бандформированиями.

Суть сейчас та же — террористы и убийцы, которые скрываются не в лесной чаще, а в центре Киева, добавил политик.

По его словам, никто не мешает России отправить по зданию ГУР, в котором прячется начальник ГУР Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), один «Орешник». Это сразу решило бы массу проблем, заключил он.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник назвал «сигналом для любого агрессора» размещение ракетных комплексов «Орешник» в Белоруссии.