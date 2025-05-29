Депутат Госдумы Алексей Журавлев высказал мнение, что реакцию на террористические атаки, совершаемые украинскими силовыми структурами на территории России, следует скорректировать. Об этом пишет NEWS.ru.
Парламентарий напомнил о борьбе с бандеровцами в Советском Союзе, которые до середины 50-х годов вели войну против мирного населения в западноукраинских лесах.
Собеседник издания отметил, что советские спецслужбы до мелочей отработали методы борьбы с этими бандформированиями.
Суть сейчас та же — террористы и убийцы, которые скрываются не в лесной чаще, а в центре Киева, добавил политик.
По его словам, никто не мешает России отправить по зданию ГУР, в котором прячется начальник ГУР Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), один «Орешник». Это сразу решило бы массу проблем, заключил он.
Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник назвал «сигналом для любого агрессора» размещение ракетных комплексов «Орешник» в Белоруссии.