«Идет шоу»: Захарова обвинила Зеленского в желании собрать лайки, а не вести переговоры

Захарова указала, что Зеленский делает шоу из переговоров.
Российская сторона предоставила всю необходимую информацию о своих намерениях и планах на переговоры, в то время как позиция Украины остается неопределенной. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского.
Захарова отметила, что «это прямая история о том, как идет шоу». «Как человек, который всю жизнь был заточен на аплодисменты, лайки и на реакцию внешнего проявления, хочет и в данном случае собрать внимание, сконцентрировать [его] на себе. Нет четкости в позиции. Вы задали мне все вопросы по российской позиции — даты, составы, форматы — все представлено», — указала она. Ее цитату приводит ТАСС.
Ранее Мария Захарова уже отмечала попытки украинской стороны сорвать переговоры в Стамбуле в мае 2025 года, когда делегация РФ прибыла на встречу в соответствии с указаниями президента Владимира Путина. Тогда, по словам Захаровой, несмотря на перенос переговоров и психологическое давление, украинская делегация все же была вынуждена принять участие во встрече, а российская сторона подчеркивала свою открытость и готовность к диалогу.