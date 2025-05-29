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«Идет шоу»: Захарова обвинила Зеленского в желании собрать лайки, а не вести переговоры

Российская сторона предоставила всю необходимую информацию о своих намерениях и планах на переговоры, в то время как позиция Украины остается неопределенной. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского.

Захарова указала, что Зеленский делает шоу из переговоров.

Российская сторона предоставила всю необходимую информацию о своих намерениях и планах на переговоры, в то время как позиция Украины остается неопределенной. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского.

Захарова отметила, что «это прямая история о том, как идет шоу». «Как человек, который всю жизнь был заточен на аплодисменты, лайки и на реакцию внешнего проявления, хочет и в данном случае собрать внимание, сконцентрировать [его] на себе. Нет четкости в позиции. Вы задали мне все вопросы по российской позиции — даты, составы, форматы — все представлено», — указала она. Ее цитату приводит ТАСС.

Ранее Мария Захарова уже отмечала попытки украинской стороны сорвать переговоры в Стамбуле в мае 2025 года, когда делегация РФ прибыла на встречу в соответствии с указаниями президента Владимира Путина. Тогда, по словам Захаровой, несмотря на перенос переговоров и психологическое давление, украинская делегация все же была вынуждена принять участие во встрече, а российская сторона подчеркивала свою открытость и готовность к диалогу.