«Идет шоу»: Захарова обвинила Зеленского в желании собрать лайки, а не вести переговоры

Захарова отметила, что «это прямая история о том, как идет шоу». «Как человек, который всю жизнь был заточен на аплодисменты, лайки и на реакцию внешнего проявления, хочет и в данном случае собрать внимание, сконцентрировать [его] на себе. Нет четкости в позиции. Вы задали мне все вопросы по российской позиции — даты, составы, форматы — все представлено», — указала она. Ее цитату приводит ТАСС.