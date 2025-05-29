FQ: Италия не будет снимать ограничения на дальность оружия для Киева

Власти Италии не станут снимать ограничения на дальность ударов вооружением, которое страна поставляет Украине, пишет Fatto Quotidiano, ссылаясь на два источника в правительстве.
Они утверждают, что Рим намерен сохранить действующие ограничения.
Ранее сообщалось, министр иностранных дел, вице-премьер Италии Антонио Таяни подтвердил позицию об отсутствии планов отправлять на Украину итальянских солдат.
Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что больше Берлин больше не устанавливает какие-либо ограничения на дальнобойность оружия, которое поставляет Киеву.