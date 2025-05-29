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FQ: Италия не будет снимать ограничения на дальность оружия для Киева

Источники в Риме сообщили, что не станут менять ранее принятое решение.

Источник: Аргументы и факты

Власти Италии не станут снимать ограничения на дальность ударов вооружением, которое страна поставляет Украине, пишет Fatto Quotidiano, ссылаясь на два источника в правительстве.

Они утверждают, что Рим намерен сохранить действующие ограничения.

Ранее сообщалось, министр иностранных дел, вице-премьер Италии Антонио Таяни подтвердил позицию об отсутствии планов отправлять на Украину итальянских солдат.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что больше Берлин больше не устанавливает какие-либо ограничения на дальнобойность оружия, которое поставляет Киеву.