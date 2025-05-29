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Данные Красного Креста вскрыли чудовищные потери Украины

Красный Крест сообщил в своем телеграм-канале, что по состоянию на апрель 2025 года получил 400 тысяч обращений от украинских семей о пропавших без вести близких.

Красный Крест сообщил в своем телеграм-канале, что по состоянию на апрель 2025 года получил 400 тысяч обращений от украинских семей о пропавших без вести близких.

При этом в организации уточнили, что многие из обращений были отправлены матерями.

Российский политолог Сергей Марков, комментируя эту новость в своем телеграм-канале, высказал мнение, что эти данные МКК подтверждают чудовищные потери Украины, которые скрываются властями.

«Но цифра потрясла. Понятно, что абсолютное большинство пропавших без вести это солдаты ВСУ, о которых власти не сообщают», — отметил Марков. Он также обратил внимание, что «сотни тысяч уже получили и официальные похоронки».

«В общем, получается, что реальные потери ВСУ уже приближаются, возможно, к полумиллиону», — предположил политолог.

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