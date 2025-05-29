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Захарова: На переговоры в Стамбул российская делегация поедет в том же составе

В МИД рассказали о составе российской делегации во втором раунде переговоров.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что во время второго раунда переговоров с Украиной в Стамбуле российская делегация будет представлена в том же составе, что и на первой встрече. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Захарова рассказала, что в позиции Украины по вопросу продолжения переговоров с Российской Федерацией отсутствует ясность.

Недавно в Министерстве иностранных дел Украины не смогли точно сказать, поедут ли представители украинской делегации на переговоры с Россией 2 июня в Стамбул.