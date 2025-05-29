Захарова: в позиции Украины по поводу продолжения переговоров с РФ нет четкости

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В позиции Украины по поводу продолжения переговоров с Россией 2 июня в Стамбуле нет четкости. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.
По ее словам, при этом в отношении российской позиции Украине все представлено — даты, составы, форматы. «Глава российской делегации высказывается регулярно, четко в отношении своих планов», — сказала дипломат, комментируя слова Владимира Зеленского, который заявил, что РФ скрывает свой меморандум с условиями мира.
Как передает РИА Новости, Захарова также сообщила, что на новые переговоры в Стамбул от России поедет та же делегация, что проводила встречу с украинской стороной 16 мая.
Между тем, как пишет «Страна», Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении, что провел сегодня совещание по теме переговоров с РФ с участием руководителя своего офиса Андрея Ермака, а также глав Минобороны и МИД Рустема Умерова и Андрея Сибиги.
Россия предложила провести второй раунд переговоров с Украиной 2 июня в Стамбуле. В ходе первого раунда российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. -0-