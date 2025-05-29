Захарова: в позиции Украины по поводу продолжения переговоров с РФ нет четкости

Между тем, как пишет «Страна», Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении, что провел сегодня совещание по теме переговоров с РФ с участием руководителя своего офиса Андрея Ермака, а также глав Минобороны и МИД Рустема Умерова и Андрея Сибиги.