Авиаперевозчик Швейцарии сокращает около 1400 рейсов из-за нехватки пилотов

Сокращение затронет несколько маршрутов на короткие расстояния из Цюриха и Женевы, а также рейсы по всей Европе. Некоторые дальние рейсы, например в Шанхай и Чикаго, будут выполняться реже. Кроме того, некоторые маршруты, включая летние рейсы в Хургаду в Египте, были полностью приостановлены.