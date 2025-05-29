NBC: ястребы в США могут вынудить Трампа пойти на новые санкции против РФ

По информации телеканала, значительная часть высокопоставленных представителей американской администрации настаивает на том, чтобы Трамп принял более решительные меры против России, в том числе рассматривал возможность новых ограничений. NBC News пишет, что, если инициаторам из Сената удастся провести законопроект о введении 500-процентных пошлин для стран, сотрудничающих с Россией, у главы Белого дома практически не останется выбора.