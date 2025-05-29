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NBC: ястребы в США могут вынудить Трампа пойти на новые санкции против РФ

По информации телеканала, значительная часть высокопоставленных представителей американской администрации настаивает на том, чтобы Трамп принял более решительные меры против России, в том числе рассматривал возможность новых ограничений.

Американские сторонники ужесточения политики в отношении Москвы активно усиливают давление на президента Дональда Трампа, требуя ввода дополнительных санкций, информирует NBC News.

Об этом сообщает ТАСС.

По информации телеканала, значительная часть высокопоставленных представителей американской администрации настаивает на том, чтобы Трамп принял более решительные меры против России, в том числе рассматривал возможность новых ограничений. NBC News пишет, что, если инициаторам из Сената удастся провести законопроект о введении 500-процентных пошлин для стран, сотрудничающих с Россией, у главы Белого дома практически не останется выбора.

Ранее сам Трамп, беседуя с журналистами, подчеркивал: его администрация воздерживается от ужесточения антироссийских ограничений, чтобы не осложнять процесс мирного урегулирования ситуации в Украине.