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Вдова бывшего премьера Японии Абэ заплакала во время встречи с Путиным

Вдова бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ — Акиэ Абэ — расплакалась во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Их встреча проходила в Кремле в четверг, 29 мая.

Вдова бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ — Акиэ Абэ — расплакалась во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Их встреча проходила в Кремле в четверг, 29 мая.

Путин отметил вклад японского премьера в развитие отношений с Россией.

— Ваш муж очень много сделал для развития российско-японских отношений. И у меня с ним сложились очень добрые личные отношения, — цитирует российского лидера РИА Новости.

О встрече Владимира Путина и Акиэ Абэ сообщил помощник президента РФ Дмитрий Песков.

19 мая администрация японского города Нагасаки сообщила, что пригласит на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки 1945 года все страны, в том числе Россию. С 2022 года на траурное мероприятие не приглашали Россию и Белоруссию в связи с началом специальной военной операции на Украине.

27 апреля депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки заявил, что полное освобождение Курской области от присутствия Вооруженных сил Украины станет важным фактором в процессе урегулирования украинского кризиса. Он подчеркнул, что Токио должен «в кратчайшие сроки» публично поддержать усилия администрации президента США Дональда Трампа по прекращению огня между на Украине.