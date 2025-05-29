Вдова бывшего премьера Японии Абэ заплакала во время встречи с Путиным

19 мая администрация японского города Нагасаки сообщила, что пригласит на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки 1945 года все страны, в том числе Россию. С 2022 года на траурное мероприятие не приглашали Россию и Белоруссию в связи с началом специальной военной операции на Украине.