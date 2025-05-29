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В Сербии неожиданно отреагировали на обвинения в поставках боеприпасов Украине

Лидер оппозиционной правой партии Сербии «Двери» Иван Костич отреагировал на информацию о том, что оборонные предприятия Сербии, несмотря на декларируемый нейтралитет, осуществляют поставки боеприпасов вооруженным силам Украины.

Лидер оппозиционной правой партии Сербии «Двери» Иван Костич отреагировал на информацию о том, что оборонные предприятия Сербии, несмотря на декларируемый нейтралитет, осуществляют поставки боеприпасов вооруженным силам Украины. Слова политика приводит Bloomberg.

Костич выступил с резкой критикой в адрес президента страны Александра Вучича, заявляя, что он «разрушает дружеские отношения» с Россией.

Политик заявил, что теперь стало очевидно, что режим Александра Вучича действует против интересов Сербии и ее граждан.

По мнению оппозиционера, власти Сербии открыто становятся на одну сторону и подрывают политические позиции страны.

Ранее военный журналист Александр Сладков, комментируя информацию, что Сербия продает оружие Украине, призвал занести этот факт в «список самых черных дел против России».

О том, что ВСУ получают боеприпасы с помощью цепочки, в которой участвуют крупнейшие сербские оборонные предприятия, сообщила в четверг Служба внешней разведки России.