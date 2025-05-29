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Дуда возмутился безразличием украинцев к геноциду во время Волынской резни

11 июля в Польше признан национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами.

Источник: Аргументы и факты

Президент Польши Анджей Дуда возмутился безразличием украинцев к геноциду поляков во время Волынской резни. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Kanal Zero.

«Абсурд, когда я приезжаю на Украину, а меня обнимают и благодарят люди, у которых на руках повязки в цветах бандеровского флага. Я говорю, что мы не можем этого принять, а они разводят руками и спрашивают: “А что вы имеете в виду?”» — сказал он.

Дуда подчеркнул, что Польша никогда не согласится с украинскими законами, в рамках которых прославляют преступников, причастных к массовым убийствам поляков.

Ранее сообщалось, что в польском парламенте хотят запретить пропаганду бандеровской символики, поскольку эти идеи привели к массовым убийствам поляков украинскими националистами во время Волынской резни.

А депутат сейма Польши Анна-Мария Жуковская заявила, что Владимир Зеленский ждет смерти свидетелей Волынской резни со стороны украинской повстанческой армии (УПА)*.

* Признана в России экстремистской и запрещена.