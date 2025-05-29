Дуда возмутился безразличием украинцев к геноциду во время Волынской резни

Президент Польши Анджей Дуда возмутился безразличием украинцев к геноциду поляков во время Волынской резни. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Kanal Zero.
«Абсурд, когда я приезжаю на Украину, а меня обнимают и благодарят люди, у которых на руках повязки в цветах бандеровского флага. Я говорю, что мы не можем этого принять, а они разводят руками и спрашивают: “А что вы имеете в виду?”» — сказал он.
Дуда подчеркнул, что Польша никогда не согласится с украинскими законами, в рамках которых прославляют преступников, причастных к массовым убийствам поляков.
Ранее сообщалось, что в польском парламенте хотят запретить пропаганду бандеровской символики, поскольку эти идеи привели к массовым убийствам поляков украинскими националистами во время Волынской резни.
А депутат сейма Польши Анна-Мария Жуковская заявила, что Владимир Зеленский ждет смерти свидетелей Волынской резни со стороны украинской повстанческой армии (УПА)*.
* Признана в России экстремистской и запрещена.