Захарова раскрыла состав российской делегации на переговорах с Украиной 2 июня

Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров в свою очередь сообщил, что передал Мединскому меморандум об урегулировании конфликта. Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев отметил, что на нынешнем этапе переговорного процесса текст документа с большой долей вероятности не будет опубликован, а его содержание пока будет известно только Москве и Киеву.