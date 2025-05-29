Захарова раскрыла состав российской делегации на переговорах с Украиной 2 июня

Состав делегации России на переговорах с Украиной 2 июня останется тем же, что и был на консультациях в Стамбуле 16 мая. Об этом в четверг, 29 мая, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
— Та же российская делегация, — заявила дипломат, отвечая на соответствующий вопрос в эфире телепрограммы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 мая заявил, что Россия предлагает Украине провести второй раунд переговоров в Стамбуле 2 июня. Возглавлявший российскую делегацию в Стамбуле Владимир Мединский также подтвердил, что Москва передала Киеву предложение о дате и месте новой встречи. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в этом контексте отметил, что поступающие России со стороны Украины требования «немедленно» передать меморандум неконструктивны.
Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров в свою очередь сообщил, что передал Мединскому меморандум об урегулировании конфликта. Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев отметил, что на нынешнем этапе переговорного процесса текст документа с большой долей вероятности не будет опубликован, а его содержание пока будет известно только Москве и Киеву.