Лукашенко пообещал уголовное наказание за масштабный падеж скота в Белоруссии

«Лукашенко очень ответственно и требовательно относится к этой проблеме, и, если он взялся за ее решение, значит, вопрос будет решен. Белоруссия гордится своим сельским хозяйством и поставляет продукцию по всему миру. Помощь России в этом вопросе не нужна, у нас отличное взаимодействие внутри Союзного государства, и в Минске знают, что всегда Москва придет на помощь, если это потребуется».