Ричмонд
+21°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США заблокировали указы Трампа о пошлинах в отношении Китая

Федеральный суд в округе Колумбия приостановил действие пошлин на товары из Китая, введенных администрацией президента США Дональда Трампа.

Федеральный суд в округе Колумбия приостановил действие пошлин на товары из Китая, введенных администрацией президента США Дональда Трампа. Суд признал пошлины незаконными.

Соответствующее решение вынес судья Рудольф Контрерас.

Суд также решил, что Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях не дает президенту США права на введение подобных ограничений.

Речь идет о пошлинах, связанных с торговыми практиками Китая, которые Вашингтон считает «неправомерными», и проблемой поставок синтетических опиоидов.

Решение суда предусматривает временную приостановку сбора пошлин и вступит в силу через 14 дней, чтобы дать возможность для обжалования в апелляционной инстанции.

Читайте также: «Осталось только решение Трампа»: мощный пакет антироссийских санкций США готов".