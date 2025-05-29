В США заблокировали указы Трампа о пошлинах в отношении Китая

Федеральный суд в округе Колумбия приостановил действие пошлин на товары из Китая, введенных администрацией президента США Дональда Трампа. Суд признал пошлины незаконными.
Соответствующее решение вынес судья Рудольф Контрерас.
Суд также решил, что Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях не дает президенту США права на введение подобных ограничений.
Речь идет о пошлинах, связанных с торговыми практиками Китая, которые Вашингтон считает «неправомерными», и проблемой поставок синтетических опиоидов.
Решение суда предусматривает временную приостановку сбора пошлин и вступит в силу через 14 дней, чтобы дать возможность для обжалования в апелляционной инстанции.
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