Медведев: Мир меняется, но желание менять Россию к лучшему остаётся

Ранее Дмитрий Медведев раскрыл темпы набора в ВС России в текущем году. По его информации, за минувшие пять месяцев контракт с армией заключили 175 тысяч человек, а ещё 14 тысяч примкнули к Вооружённым силам на добровольной основе.